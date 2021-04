Kritik an Pflicht zum Testangebot

Aalen

Die Testpflicht für Unternehmen kommt nicht. Stattdessen sollen Firmen ihren Mitarbeiter nach Willen der Bundesregierung bald ein Testangebot unterbreiten müssen. In der Wirtschaft in der Region ist die Skepsis bei den Kammern angesichts der Belastungen für die Unternehmen – Bundesfinanzminister Olaf Scholz schloss eine finanzielle Unterstützung so gut wie aus – groß, andererseits können sich viele Menschen bereits bei ihren Arbeitgebern testen lassen.

Die Kammern. Eine Testpflicht hätten sowohl IHK als auch Handwerkskammer abgelehnt. Zu viele rechtliche Fragen seien noch nicht geklärt, zudem wäre der organisatorische Aufwand zu groß und der zeitliche Vorlauf zu kurz. „Aus Sicht der IHK sollten erst die offenen Fragen geklärt werden, dann wird nach unserer Einschätzung auch die Zahl der Tests auf freiwilliger Basis weiter steigen“, so Kammersprecherin Tanja Merz.

Die Pflicht zu einem Testangebot sehen die Kammern ebenfalls kritisch. Sie belaste die Betriebe zusätzlich in einer ohnehin schon schwierigen Situation und Zeit, so die Handwerkskammer. Auch sei sie nicht erforderlich, weil viele Betriebe im Kammergebiet zwischen Ostalb und Bodensee ihre Beschäftigten freiwillig testen würden. „Die Handwerksbetriebe haben ein Eigeninteresse an den Coronatests. Durch Tests senken Betriebe das Gesundheitsrisiko für ihre Mitarbeiter sowie für ihre Kunden und halten so die Betriebe am Laufen. Da braucht man keine teure Pflicht und weitere Bürokratie“, sagt Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich. Rund 80 000 Corona-Tests würden pro Woche in den Handwerksbetrieben verwendet.

In Industrie und Handel ist die generelle Testbereitschaft der Firmen ebenso hoch. „Bereits am 22. März haben 50 Prozent der Betriebe in der Region getestet oder waren kurz vor dem Start von Tests“, sagt IHK-Sprecherin Merz. „Wie die Anfragen und Nutzung der IHK-Angebote zeigen, ist die Zahl nach unserer Einschätzung weiter deutlich gestiegen.“

Pandemiebekämpfung ist keine betriebliche Aufgabe. Dr. Tobias Mehlich

Handwerkskammer Ulm

Die Probleme. Egal, ob Testpflicht oder Testangebotspflicht: Die Firmen haben laut Aussage der Kammern vor allem mit einem zu kämpfen. Denn laut Mehlich stehen sie vor derselben Herausforderung wie die Politik: überhaupt an Tests zu kommen. Am Markt seien derzeit kaum Schnelltests oder Selbsttests verfügbar, so der Hauptgeschäftsführer. „Die Politik erweckt den verzweifelten Eindruck: Ich kann selbst keine Tests beschaffen, also wälze ich auch diese Pflicht einfach auf die Betriebe ab. Es ist aber Aufgabe des Staates, alles für den Infektionsschutz zu tun und dies auch zu bezahlen.“ Die Sprecherin der IHK sagt: „Aktuell ist der Beschaffungsmarkt angespannt, die Preise hoch und Tests nicht in ausreichender Zahl verfügbar.“ Für die Lieferanten würden sich weitere Probleme ergeben. Denn auch die Einkaufspreise sind für die Händler hoch. Wenn in absehbarer Zeit aber die Verfügbarkeit steigt und gleichzeitig die Preise sinken, liegt der Verkaufspreis unter dem Einkaufspreis. Heißt: die Betriebe machen ein Minusgeschäft. Ähnliches sei schon bei den Masken geschehen, so Merz.

Die Praxis. Die Zahl der testenden Betriebe in der Region steigt. Vor allem größere Firmen haben eine Infrastruktur aufgebaut. Der Präzisionswerkzeughersteller Mapal betreibt seit Oktober ein Testzentrum auf dem Firmengelände in Aalen. „Speziell geschulte Mitarbeiter testen dort bei Bedarf“, sagt Sprecher Andreas Enzenbach. Auch externe Besucher müssen sich testen lassen oder einen aktuellen negativen Test vorweisen. Allerdings liegt die Zahl dieser Gäste pro Woche im einstelligen Bereich. Denn: Alle indirekten, also nicht die Produktion betreffenden, Bereiche arbeiten im Home-Office. Drei Mitarbeiter kümmern sich bei Mapal um die Umsetzung der Corona-Schutzverordnungen. Bei Bedarf könne Mapal die Testkapazitäten erhöhen, so Enzenbach. „Die Tests sichern nicht nur die Gesundheit unserer Mitarbeiter, sondern geben auch dem Unternehmen Betriebssicherheit.“

Gemeinsam mit dem Gmünder Dienstleister Kaiserberg International Trading hat die Weleda vor Ostern in ihrer Standortzentrale eine Corona-Teststation eingerichtet. Auch am Logistikstandort werde bereits getestet, erklärt Firmensprecher Theo Stepp. „Die Mitarbeiter nehmen das Angebot sehr gut an.“ Pro Testtag würden bis zu 150 Mitarbeiter auf Covid-19 überprüft. Für die zahlreichen Mitarbeiter im Home-Office hat Weleda „eine große Menge an Selbsttests“ geordert, wie Stepp erklärt. Die kommen zum Einsatz, wenn die Mitarbeiter doch mal ihre Büros aufsuchen.

Der Zeiss-Konzern testet ebenfalls seit Monaten. „Seit Ende März sind zusätzliche Selbsttests im Einsatz – auf freiwilliger Basis, was sehr gut angenommen wird“, so Konzernsprecher Jörg Nitschke. Für Mitarbeiter in der Produktion stünden die Tests dreimal die Woche zur Verfügung, im Bedarfsfall öfter, für die Beschäftigten im Büro zweimal die Woche. „Hier befindet sich der allergrößte Teil so oder so im mobilen Arbeiten und damit nicht am Arbeitsplatz“, so Nitschke, der betont, dass die Testungen bei Zeiss „in keiner Weise die bestehenden Hygienemaßnahmen ersetzen“.