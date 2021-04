Hochschule auf Hannover Messe aktiv

Aalen. Die Hochschule Aalen präsentiert ihre Forschungs- und Transferaktivitäten unter Leitung der SmartPro-Partnerschaft vom 12. bis 16. April auf der digitalen Hannover Messe 2021. Unter dem Motto „Industrial Transformation“ Messe seit Montag erstmalig komplett digital statt. Als eine der forschungsstärksten Hochschulen in Deutschland stellt die Hochschule Aalen am Gemeinschaftspavillon von Baden-Württemberg International bw-i ihre Schwerpunkte auf diesem Gebiet vor.

Neben dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Partnerschaftsnetzwerk SmartPro präsentieren das Innovationszentrum Inno-Z, die Transferplattform Industrie 4.0 und das T-Regio-Projekt zur regionalen Innovationsförderung Neuigkeiten aus Forschung, Transfer und Gründung. Am Stand der Hochschule werden Einblicke in Forschungsprojekte und Informationen zu Transferaktivitäten der Hochschule sowie der SmartProPartnerschaft, einem Netzwerk mit mehr als 60 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft, geboten. Der Auftritt auf der beinhaltet auch eine Plattform für verschiedene Start-Ups, die durch das Innovationszentrum INNO-Z an der Hochschule Aalen unterstützt werden, sowie für die Steinbeis-Transferplattform Industrie 4.0/Künstliche Intelligenz