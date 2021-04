Heidenheim. Die Selbstständigkeit im Nebenerwerb sollte gut geplant sein. Die IHK Ostwürttemberg will Gründungsinteressierte informieren und bietet am 21. April um 17 Uhr einen 90-minütigen, kostenlosen Online-Vortrag für die Selbstständigkeit im Nebenerwerb an. Infos und Anmeldung unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennummer 135142674 oder hergesell@ostwuerttemberg.ihk.de.