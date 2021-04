Künstliche Intelligenz studieren

Aalen. Bei einer Online-Infoveranstaltung am 12. April um 18 Uhr stellt der Graduate Campus der Hochschule Aalen den berufsbegleitenden Master Artificial Intelligence vor.

Künstliche Intelligenz wird als Schlüsseltechnologie immer wichtiger: Die Hochschulen Aalen, Mannheim und Ravensburg haben daher die ai-university.de ins Leben gerufen. Der berufsbegleitende Master Artificial Intelligence macht das Thema Künstliche Intelligenz für Nicht-Informatiker anwendbar. Der als Online-Studium konzipierte Studiengang richtet sich an Ingenieure, Naturwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler. Studierende lernen moderne AI-Konzepte nach ihrer Eignung auszuwählen, fachgerecht anzuwenden und in einem übergreifenden Projektkontext zu steuern. Eine Vielfalt an Wahlmodulen bietet den Studierenden die Möglichkeit, das Wissen zu erwerben, das sie in der Berufspraxis benötigen. Ortsungebundenes Studieren ermöglicht die Konzeption Online-Studium, kombiniert mit digitalen Lernmaterialien und nur einer Blockwoche in Präsenz pro Semester. Für eine gute Studierbarkeit neben dem Beruf sorgen ein modularer Studienaufbau mit direkt anschließenden Prüfungen sowie ein persönlicher Ansprechpartner.

Anmeldung zur kostenlosen Infoveranstaltung unter www.graduatecampus.de