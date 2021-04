IG Metall für Coronatests in Betrieben

Aalen. Aus Sicht der IG Metall muss der Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben höchste Priorität bekommen. In diesem Zusammenhang müssten in mehr Betrieben jetzt Schnell- und Selbsttests angeboten werden, so die Gewerkschaft. Auch seien die die Betriebe stärker in die Impfstrategie einzubeziehen. Die IG Metall setzet sich dafür ein, dass die Unternehmen ihren Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Corona-Test machen . „Corona-Schnelltests sind ein zentrales Instrument, um Ausbrüche am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen oder ganz zu unterbinden“, so der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Aalen-Schwäbisch Gmünd, Kai Burmeister.

In einer aktuellen Auswertung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung berichten nur 23 Prozent der Befragten, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können. Weitere 17 Prozent gaben an, dass der Arbeitgeber Schnelltests angekündigt, aber noch nicht umgesetzt habe.

Nach Auffassung der Gewerkschaft sollten die Arbeitgeber auch beim Impfen in der Pflicht genommen werden, die notwendige Infrastruktur in den Betrieben zur Verfügung zu stellen und insbesondere die mobilen Impfteams umfassend zu unterstützen.Dabei sollten die Betriebsärztinnen und -ärzte einbezogen werden.