Start-up Conclurer stellt sich vor

Schwäbisch Gmünd. Der nächste Unternehmertreff digital der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostwürttemberg findet am Dienstag, Dienstag, 13. April, um 15.30 Uhr statt. Bei der einstündigen digitalen Veranstaltung werden Marvin Scharle, Gründer und Geschäftsführer, und Janick Oswald, Digital Consultant bei der Conclurer GmbH aus Heidenheim, einen Impuls zum Thema „Innovationskraft Start-Up – die große Chance für den deutschen Mittelstand. Wie KMU von der Zusammenarbeit mit digitalen Start-ups profitieren“ geben und für einen persönlichen Austausch zur Verfügung stehen. 2015 in Heidenheim gegründet, zählt Conclurer heute zu einer der bekanntesten Start-ups der Region Ostwürttemberg. Im Impulsvortrag berichtet Conclurer über seinen Weg von der Webagentur hin zum Industrieplattform-Betreiber und Digitalisierungsspezialisten. Praktische Beispiele zeigen, wie vor allem kleine und mittlere Unternehmen von der Zusammenarbeit mit Start-ups profitieren, um mit modernen Methoden und Technologien nutzerorientierte Innovationen zu gestalten. Die Teilnahme an der Videokonferenz für Unternehmensvertreter ist kostenfrei.

Anmeldung unter anmeldung.ostwuerttemberg.de/event/47 Der Austausch findet per Videokonferenz mit MS Teams statt.