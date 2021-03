Varta fährt hohe Gewinne ein

Batteriehersteller Ab Ende des Jahres wird in Ellwangen eine neue Lithium-Ionen-Rundzelle produziert.

Ellwangen Der Ellwanger Batteriehersteller Varta hat seine endgültigen Geschäftszahlen für 2020 bekannt gegeben. Danach ist der Umsatz im vergangenen Jahr um 140 Prozent auf 870 Millionen Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis legte mit 147 Prozent auf 241 Millionen Euro noch etwas stärker zu als im Februar mitgeteilt (239 Millionen Euro).

Pro Aktie soll nun eine Dividende von 2,48 Euro ausgeschüttet werden. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist das Technologieunternehmen sehr zuversichtlich. Gerade durch das zu erwartende starke zweite Halbjahr werde Varta bei Umsatz und Ergebnis nochmals zulegen.

Ab Ende des Jahres wird am Standort Ellwangen zudem eine neue hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Rundzelle im Format 21700 auf einer Pilotlinie produziert. Sie zeichne sich durch einen sehr geringen Innenwiderstand aus, was eine sehr schnelle Ladung und Entladung ermögliche. Dadurch eigne sie sich vor allem für Anwendungen, bei denen hohe Leistung gefordert ist, heißt es von Varta. Einsatzbereiche könnten hierbei bei der Stromversorgung von Werkzeugen liegen, bei denen eine hohe Kraft und Drehmoment gefordert sind, wie Bohrmaschinen, Schleifmaschinen oder andere Geräte. Aber auch in neuen Antriebskonzepten im Automobilbereich bietet die Zelle Vorteile.