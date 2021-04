Zahl der Arbeitslosen sinkt im März

Aalen

Die Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg ist im März deutlich gesunken. Insgesamt waren zum Stichtag 10 052 Personen in Ostwürttemberg arbeitslos gemeldet. Das waren 610 Arbeitslose – 5,7 Prozent – weniger als im Februar. Das sind allerdings immer noch 1448 (16,8 Prozent) mehr Arbeitslose als im März 2020.

„Die Region Ostwürttemberg stemmt sich weiter mit aller Kraft gegen die Auswirkungen der Pandemie. Dank dieser Anstrengung in Kombination mit dem Instrument der Kurzarbeit konnten wir seit nunmehr einem Jahr eine größere Entlassungswelle bislang vermeiden“, sagt Elmar Zillert von der Arbeitsagentur Aalen. So konnte die Region im Landesvergleich eine bessere Entwicklung verzeichnen. In Baden-Württemberg sank die Arbeitslosenzahl nur um 3,0 Prozent.

Im Ostalbkreis waren im März 6492 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 356 Personen oder 5,2 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit im Ostalbkreis um 0,2 Prozentpunkt auf 3,6 Prozent, während die Quote im Kreis Heidenheim um 0,3 Prozent auf nunmehr 4,8 Prozent sank.

Im Ostalbkreis stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 1103 Personen oder 20,5 Prozent an. Im Vergleich zum Land, wo die Arbeitslosigkeit um 26,8 Prozent angestiegen ist, steht die Ostalb noch vergleichsweise gut da.

Die Arbeitslosenquote betrug im Bereich Ellwangen bei 2,1 Prozent, im Raum Aalen 3,4 Prozent, im Bereich Bopfingen 3,8 Prozent und im Raum Schwäbisch Gmünd 4,3 Prozent.

Insbesondere das Instrument Kurzarbeit hat uns bisher vor höheren Arbeitslosenzahlen bewahrt. Elmar Zillert

Arbeitsagentur Aalen

Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt hat laut Arbeitsagentur im März wieder deutlich zugenommen. Insgesamt konnten 905 Personen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Das sind 12,4 Prozent mehr als noch im Februar. Dem gegenüber haben im März in Ostwürttemberg 733 Personen ihren Arbeitsplatz verloren. Das sind erfreuliche 17,2 Prozent weniger als im Vormonat.

Parallel zum Rückgang der Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg ging auch die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit im März neu beantragt wurde, deutlich zurück. So wurde bei der Agentur für Arbeit Aalen im März für 1140 Personen Kurzarbeit beantragt. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Ostwürttemberg für 89 384 Beschäftigte in 6053 Betrieben Kurzarbeit beantragt. 66 216 Betroffene mit 4377 Anzeigen entfielen auf den Ostalbkreis und 23 168 auf den Landkreis Heidenheim mit 1676 Anzeigen.

„Inzwischen blicken wir auf ein Jahr Arbeitsmarkt unter Pandemiebedingungen zurück“, bilanziert Arbeitsagentur-Chef Elmar Zillert bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen: „Die Region Ostwürttemberg hat sich dabei im Vergleich zu Baden-Württemberg besser geschlagen und als relativ robust erwiesen. Insbesondere das Instrument Kurzarbeit hat uns bisher vor höheren Arbeitslosenzahlen bewahrt. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen eine sich weiter aufbauende dritte Welle und die damit verbundenen weiteren Einschränkungen mit sich bringen.“ Erfreulich sei dabei auch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften im März wieder zugenommen hat. Ein Schlüssel für die Bewältigung der Krise bleibe nach wie vor das Thema Qualifizierung.

„Hier müssen wir aktiv handeln und alles daran setzen, auch während Corona unsere Möglichkeiten auszuschöpfen“, so Zillert: „Ich möchte daher nochmals explizit auf die Notwendigkeit hinweisen, seine Kenntnisse und Fertigkeiten jetzt an die sich verändernden Bedingungen des Arbeitsmarktes anzupassen. Insbesondere die Zeiten der Kurzarbeit sollten für diese notwendige Qualifizierung genutzt werden. Die Arbeitsagentur informiert über Angebote und Fördermöglichkeiten.“