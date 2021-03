Ideen zur Mobilität gefragt

Aalen. Das Bundesministerium für Verkehr und die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ suchen wieder Projekte und Ideen aus der Bevölkerung zum Thema intelligente Mobilität. Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten und Forschungsinstitutionen mit Sitz in Deutschland können mit ihren Projekten teilnehmen.

Der Wettbewerb besteht aus zwei Teilen. In einem Best-Practice-Wettbewerb können Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten oder Forschungsinstitutionen mit Sitz in Deutschland mit bereits umgesetzten Projekten oder deren Prototypen teilnehmen. In einem Ideenwettbewerb können sich Bürgerinnen und Bürger mit kreativen Vorschlägen bewerben, wie die intelligente Nutzung oder die neuartige Kombination von Daten zu einem verbesserten Mobilitätsangebot führen kann.

Interessierte können sich online bis zum 29. März 2021 bewerben. CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter wünscht sich viele Vorschläge aus dem Wahlkreis: „Die Mobilität ist eines der zentralen Zukunftsthemen und wir in Baden-Württemberg waren schon immer Vordenker wenn es um dieses Thema ging.“

Informationen zum Wettbewerb sind online unter www.deutscher-mobilitätspreis.de zu finden.