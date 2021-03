Internationale Fachkräfte im Handwerk

Digitaler Vortrag Welcome Center Ostwürttemberg informiert über Fachkräftegewinnung.

Schwäbisch Gmünd. Am Mittwoch, 17. März, lädt das Welcome Center Ostwürttemberg zu einem digitalen Vortrag zum Thema „Digitalisierung im Handwerk: Personalgewinnung“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich an Handwerksbetriebe, die Fachkräfte gewinnen wollen.

Was haben Digitalisierung, Handwerk und die Gewinnung von internationalen Fachkräften gemeinsam? Die Experten von „Wir digitalisieren das Handwerk“ und „Online Innovation Lab“ beschäftigen sich damit. Im Anschluss stellt Judith Oldenkott, Personalberaterin der Handwerkskammer Ulm, die Initiative Handwerk 2025 sowie das Beratungsangebot der Handwerkskammer vor.

Qualifizierte Fachkräfte für den eigenen Handwerksbetrieb zu gewinnen ist nicht immer einfach: „Bei unserem digitalen Vortrag möchten wir praktische Tipps geben und Wege und Möglichkeiten vorstellen“, beschreibt Evgeniya Abdieva, die Leiterin des Welcome Centers Ostwürttemberg, die Mission der Veranstaltung.

Maximilian Kurtz von „Wir digitalisieren das Handwerk“, Natalia Vasileva von „Online Innovation Lab“ und Judith Oldenkott geben einen Einblick in das Thema.

Anmeldung online unter anmeldung.ostwuerttemberg.de/event/50