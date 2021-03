Preis für Essinger Firma Winter

Essingen. Die Firma „Bauflaschnerei Winter - Bleche nach Mass“ aus Essingen hat das „TOP 100-Siegel 2021“ verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt. Zuvor untersuchten der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team die Innovationskraft des familiengeführten Unternehmens. Die Forscher legten rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien zugrunde: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg Die Firma Winter kommt aus der Bau- und Handwerksbranche und hat sich vor allem im Bereich Flaschnerarbeiten einen Namen gemacht. Der weitere Ausbau in dem Bereich Feinblechbearbeitung und Bleche nach Mass stellt die Firma Winter als optimalen Problemlöser für Privat- und Gewerbekunden dar. Das Unternehmen wurde im Jahr 1984 gegründet und wird in der zweiten Generation von Wolfgang Winter jun. geführt. Eine schnelle Reaktion auf Kundenwünsche steht für die Firma im Vordergrund. Alle Preisträger des aktuellen TOP 100-Jahrgangs zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen.