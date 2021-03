Joshua Haug Geschäftsführer

Aalen. Seit dem 1. Januar 2020 ist Joshua Haug neuer Geschäftsführer der h&p Baden-Württemberg Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH mit Sitz in Aalen. Haug hatte 2015 erfolgreich sein Studium der sozialen Arbeit in der Fachrichtung Sozialmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heidenheim abgeschlossen und war anschließend für vier Jahre beim deutschen Roten Kreuz e.V. in Aalen tätig. 2020 hat er dann erfolgreich seinen Abschluss als geprüfter Betriebswirt erreicht. Die h&p Baden-Württemberg Kinder-, Jugend- und Familienhilfe übernimmt seit mehr als zehn Jahren gesellschaftliche Verantwortung und bietet mit ihrem Netzwerk an individuellen und bedarfsgerechten Betreuungsformen für junge Menschen ein qualitativ hochwertiges Kinder- und Jugendhilfeangebot. „h&p versteht sich als verantwortungsvoller Träger mit einem verbindlichen, pädagogischen Leitbild“, erklärt Haug. „Wir legen dabei großen Wert auf klare Strukturen, die eine sichere und belastbare Grundlage schaffen, um flexibel auf individuelle Bedarfe der jungen Menschen einzugehen und so optimale Lösungen zu kreieren.“ Als innovativer Träger gestalte die h&p Baden-Württemberg gGmbH die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Land mit.