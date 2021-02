Studierende feilen an Strategie

Forschung Heute schon an Morgen denken: Studierende der Hochschule Aalen haben bei der Entwicklung der Firmenstrategie bis 2025 der zwissTEX mitgewirkt.

Studierende aus dem Studienbereich Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben im Rahmen eines Projekts den Gerstetter Hersteller von Hightech-Textilien bei der Ausarbeitung von Vertriebs-, Vermarktungs- und Strategiekonzepten für die Zukunftsvision und strategische Ausrichtung unterstützt. Sie leisteten so einen Beitrag zur „zwissTEX-Strategie 2025“ und zeigten für zwei neu einzuführende Produktgruppen neue Vermarktungswege auf.

Herausforderungen der Corona-Krise meistern, Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse richtig deuten, Technologie-Trends erkennen, Innovationen und Produkte von morgen erfolgreich verkaufen – mit diesen Themen haben sich Studierende des Studienbereichs Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Hochschule Aalen intensiv beschäftigt und konkret im Praxisprojekt umgesetzt.

Wie auch bei anderen Mittelständlern machen die Veränderungen in der Autoindustrie, der gesellschaftliche Wandel und Corona bei zwissTEX eine neue strategische Unternehmensausrichtung notwendig. Die Firma ist Marktführer im Textil-Segment und entwickelt, produziert, veredelt und kaschiert Qualitätstextilien in Gerstetten – von Hightech-Textilien für renommierte Automobilhersteller über kaschierte Trittschalldämmungen bis hin zum Medizinbereich.

Mit Maximilian Schönfließ, Business Development Manager bei zwissTEX und Alumni der Hochschule, und Prof. Dr. Veit Etzold, Professor für Marketing und Vertrieb im Studienbereich KMU, entstand nun die Idee, Projekte mit Studierenden aufzusetzen. „Als mittelständischer und regional stark verwurzelter Betrieb freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Hochschule, denn beide Seiten profitieren davon“, so Schönfließ. „Wir als Unternehmen haben den Vorteil, Projekte aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu lassen und sie dadurch auch schnell umsetzen zu können. Die Studierenden wiederum erhalten die Möglichkeit, an realen Problemstellungen mitzuarbeiten und so praktische Erfahrungen zu sammeln.“

Wir haben uns sehr über die Kooperation mit der Hochschule gefreut. Maximilian Schönfließ

Zwisstex GmbH

Die Bachelorstudierenden Christoph Czipri, Katharina Derjabin, Denis Kolb, Jessica Rieger, Florian Pfänder und Uwe Sonnleitner entwickelten eine Marketing- und Vertriebsstrategie für die neue Produktgruppe „zwissCLEAN“, eine in der Pandemie sehr gefragte Textilbeschichtungstechnologie für die Herstellung antibakterieller und antiviraler Textilien, die permanent selbstdesinfizierend sind. Das entstandene Konzept umfasst Marketing- und Vertriebsinstrumente für die Marke sowie Vorschläge für die Umsetzung. „Die Chance, eigene kreative Lösungen im Rahmen eines Praxisprojekts ausarbeiten und umsetzen zu dürfen, stellt für uns und unseren weiteren Werdegang einen großen Mehrwert dar“, äußert sich Florian Pfänder.

Im zweiten Projekt standen die Masterstudierenden Behiye Murat, Daniel Sommer, Lisa Straub, Viktoria Rakitin und Austauschstudent Ikkei Tatsumi vor der Herausforderung, eine Aufbaustrategie zur Etablierung einer neuen Produktgruppe innerhalb der Filtrationstextilien zu formulieren. Bei den Filtrationstextilien handelt es sich um doppelflächige Textilien, bei denen zwei Textilflächen durch abstandshaltende Verbindungsfäden zu einem textilen Körper verbunden werden.

Diese Textilien werden unter der eigenen Marke „FreeDMesh“ angeboten und verfügen über ausgezeichnete Luftzirkulationsfähigkeit, hohe Scheuerfestigkeit und problemlose Waschbarkeit. Für die Filtrationstextilien erstellten die Studierenden ein Konzept für die Weiterentwicklung des Geschäftsfelds mit einer neuen Produktidee und entwickelten eine Marketing- und Vertriebsstrategie. „Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen war für uns sehr erfolgreich“, resümieren die Masterstudierenden.

Auch bei zwissTEX zeigt man sich sehr zufrieden mit den Projekten. „Uns gefällt es besonders, dass die Hochschule eine Strategievorlesung anbietet, welche auf den Mittelstand zugeschnitten ist. Die Zusammenarbeit mit den Studiengängen empfinden wir als sehr professionell und hat in unseren Augen fast Consultingqualität. Deshalb planen wir auch in Zukunft Projekte mit der Hochschule Aalen und Prof. Dr. Veit Etzold“, erklärt Schönfließ weiter.