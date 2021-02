Aalen. Die IG Metall Aalen-Schwäbisch Gmünd plant 11 Aktionen bei den Firmen Zeiss SMT, Zeiss Vision, Bosch AS, ZF, Seydelmann, Sumitomo, Mahle, Hensoldt, Varta, SHW und GSA. Beschäftigungssicherung und klare Zukunftsaussichten stehen für die IGM in der Tarifrunde im Vordergrund. „Mit unseren Aktionen in den Betrieben zeigen wir, dass wir gemeinem für sichere Arbeitsplätze auf der Ostalb einstehen“, so IG-Metall-Bevollmächtigter Kai Burmeister.