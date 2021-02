Aalen. Mädchen in der Werkstatt, Jungen in der Pflege: Das neue Magazin „MINT & SOZIAL for you“ der Arbeitsagentur will passend zum Girls' und Boys' Day Schülerinnen und Schüler über Berufsmöglichkeiten abseits von Rollenklischees informieren. Weitere Infos sowie ein PDF der aktuellen Ausgabe gibt es online unter planet-beruf.de.