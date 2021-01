IG Metall will Beschäftigung sichern

Schwäbisch Gmünd. Zum Jahresauftakt hat die IG Metall Schwäbisch Gmünd und Aalen mehr als 100 Funktionäre von der Ostalb in einer digitalen Konferenz informiert. Im Mittelpunkt standen die Tarifverhandlungen in der südwestdeutschen Metall- und Elektroindustrie, deren zweite Runde am 18. Januar ergebnislos zu Ende ging. Kernforderungen der Gewerkschaft sind betriebliche Zukunftstarifverträge, die den Standorten in der aktuellen Transformation eine langfristige Perspektive eröffnen, bessere tarifliche Regelungen für Auszubildende und dual Studierende sowie vier Prozent mehr Geld: Dieses solle entweder für Lohnerhöhungen oder, wenn damit Beschäftigung gesichert wird, für einen Teilentgeltausgleich bei Arbeitszeitabsenkung verwendet werden. Die Forderung der Arbeitgeber, Lohnerhöhungen erst zu ermöglich, wenn sich die Unternehmen auf Vorkrisenniveau stabilisiert haben, weist die IG Metall zurück.

Am 1. März endet die Friedenspflicht, dann sind Warnstreiks möglich. Bis dahin möchte die IG Metall die Beschäftigten unter Berücksichtigung der Corona-Hygieneregeln – auch auf digitalem Weg – informieren und aufklären, wie der kommissarische Erste Bevollmächtigte Kai Burmeister betont. Ende Februar soll ein Aktionstag stattfinden. Ein ausführlicher Bericht folgt.