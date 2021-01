Steffen Hahn übernimmt Anteile an Auto-Gruppe

Fellbach. Steffen Hahn hat die Anteile an der Hahn-Gruppe von seiner Schwester Claudia Hahn übernommen. Das teilt die Gruppe mit Sitz in Fellbach, die mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda, Seat und Cupra nach eigenen Angaben einer der größten Autohändler Deutschlands ist. In Schwäbisch Gmünd betreibt Hahn das Porsche-Zentrum. Claudia Hahn hat sich vor einigen Jahren aus dem operativen Geschäft des Unternehmens zurückgezogen und übergibt nun ihre Gesellschaftsanteile an ihren Bruder. Steffen Hahn werde gemeinsam mit Frank Brecht als Vorsitzendem der Geschäftsführung, das Unternehmen in die Zukunft führen, so das Unternehmen. Unterstützt wird dieser Weg von einem neuen Verwaltungsrat, der vom Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz als Vorsitzendem angeführt wird. „In dieser neuen Konstellation ist die Hahn Gruppe hervorragend aufgestellt, um der Dynamik in der Automobilbranche mit schnellen Entscheidungen und einer innovativen und zukunftsgerichteten Ausrichtung zu begegnen“, betont Geiwitz. Steffen Hahn, Geschäftsführender Gesellschafter der Hahn Gruppe: „Wir sind hervorragend aufgestellt, um der Transformation in der Branche nicht nur zu begegnen, sondern sie für unser Unternehmen aktiv mitzugestalten.“