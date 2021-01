Zwischen Hoffen und Bangen

Umfrage Der BaWü-Check, eine gemeinsame Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen, analysiert die wirtschaftliche Stimmung im Land. So ist die Lage in Ostwürttemberg.

Aalen

Die Corona-Krise hat dem längsten Aufschwung der Nachkriegsgeschichte ein endgültiges jähes Ende gesetzt. Doch wie geht’s weiter mit der Wirtschaft? Eine gemeinsame Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen hat ergeben, dass die Baden-Württemberger mit einer Mischung aus Skepsis und vorsichtigem Optimismus in die wirtschaftliche Zukunft blicken. Aber wie sehen die Firmen die aktuelle Lage?

56 Prozent der von Allensbach Befragten rechnen mit „zahlreichen Firmenpleiten“ . Das deckt sich mit der Einschätzung vieler Experten – und der Handwerkskammer in Ulm. Zwar seien die Betriebe im Vergleich zu anderen Branchen insgesamt relativ gut durch die Krise gekommen. Aber Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich sagt: „Die Lage ist jetzt für viele Betriebe brisanter und existenzbedrohlicher denn je.“ Einige Gewerke mussten ihren gastronahen Betrieb schließen. Raumausstatter, Elektriker oder Schuster seien auch betroffen. Zu verhindern ist eine Pleitenwelle nur so: „Die Betriebe müssen arbeiten dürfen, wo immer es der Gesundheitsschutz zulässt. Und die zugesagten Hilfen müssen entbürokratisiert werden und endlich fließen.“

Bei der IHK in Heidenheim fürchtet man durch die Lockdown-Verlängerung „eine dramatische Verschärfung der Situation für die Betriebe mit einhergehenden Insolvenzgefahren“, wie Markus Schmid, Leitung Gründung & Unternehmensservice der IHK, erklärt. Er fordert, dass Hilfsgelder so schnell und unbürokratisch wie möglich fließen. Die IHK mahnt eine Gleichbehandlung der Branchen an, der Online-Handel habe „enorme Wettbewerbsvorteile“. Die aktuell solide wirtschaftliche Situation werde von der Industrie und deren Zulieferern gestützt.

Der Optimismus wird vor allem von der Industrie getragen. Katrin Mager

Referentin der IHK Ostwürttemberg