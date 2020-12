Start-Ups im Handwerk halten Wertschöpfung in der Region

Ulm

Die Handwerkskammer Ulm hat vor fünf Jahren das Zentrum für Betriebsnachfolge (ZEN) gegründet. Es unterstützt potenzielle Übergeber und Übernehmer von Handwerksbetrieben in ihrer Suche und bringt sie an einen Tisch. So erhalten junge Betriebsgründer eine Perspektive zur Unternehmensgründung und ausscheidende Generationen wissen ihren Betrieb in guten Händen.

Seit Gründung sind insgesamt knapp 3000 Kontakte zwischen Betrieben und potenziellen Nachfolgern vermittelt, mehr als 800 Betriebsübergaben erfolgreich betreut worden. „Mit einer geregelten Nachfolge gewinnen Erwerber und Übergeber gleichermaßen und es dient dem Erhalt der Infrastruktur im Land“, so Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. „Wir sollten nicht den Fehler machen und nur nach Start-ups am Digitalmarkt schauen. Hier entsteht im Handwerk regelmäßig eine erhebliche Wertschöpfung direkt vor unserer Haustür und für unsere Nachbarn. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm stehen in den kommenden Jahren altersbedingt knapp 3000 der insgesamt mehr als 19 500 Handwerkbetriebe zur Übergabe an. Im Ostalbkreis sind es 665.

Wenn diese Betriebe schließen, fehlen ihre Leistungen vor Ort bei den Kunden. Das wäre ein großer Schaden für die Regionen. Gleichzeitig qualifizieren sich jährlich über 500 Handwerkerinnen und Handwerker zwischen Ostalb und Bodensee mit dem Meisterbrief. Ungefähr jeder dritte Meisterabsolvent macht sich innerhalb der ersten fünf Jahre selbstständig. Ziel müsse es sein, die jungen Meisterabsolventinnen und -absolventen mit den älter werdenden Betriebsinhabern zusammen zu bringen, um eine Betriebsaufgabe zu verhindern.

Frühzeitiges Handeln ist oft entscheidend

Eine frühzeitige Eintragung in die Betriebsbörse erhöhe die Chance, einen Nachfolger zu finden, der sowohl zum Betrieb als auch zum Kundenstamm passt. Derzeit suchen rund 170 Handwerksbetriebe über das ZEN einen geeigneten Nachfolger. Bei der Nachfolgesuche spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, von persönlicher „Chemie“ bis zu Preisvorstellungen.

Die Erfolgsquote bei vom ZEN vermittelten und begleiteten Betriebsübergaben liegt bei rund 50 Prozent. Eine geregelte Übergabe dauert erfahrungsgemäß drei bis fünf Jahre. Es gibt zahlreiche Beispiele für Betriebsübergaben, die das ZEN erfolgreich begleitet hat. Rainer Scholz hat beispielsweise seinen Betrieb, die F. Scholz GmbH + Co. KG Metallschleiferei und Poliererei in Aalen, an Thomas Müller und Iris Schickhaus übergeben. „Das Zentrum für Betriebsnachfolge hat uns dabei geholfen und sehr kompetent begleitet“, sagt Iris Schickhaus.

Auch Felix Kozlik kann nur Positives berichten. Er hat die Bäckerei Buck in Langenau sowie das Café Adelbert in Ulm übernommen: „Es ist gut, bei einer Betriebsübergabe eine neutrale Person dabei zu haben, die nicht Partei ergreift. Der Berater ist ein guter Vermittler, der den ganzen Prozess sehr angenehm gestaltet“, so Kozlik.