Leitz-Gruppe in Lexikon aufgenommen

Familienunternehmen Der Zeit-Verlag nimmt 1000 deutsche Firmen in seine Publikation auf. Mit dabei ist auch Leitz.

Oberkochen. Der Hamburger Zeit-Verlag hat das Buchprojekt „Lexikon der deutschen Familienunternehmen“ veröffentlicht. Mit dabei: die Oberkochener Leitz-Gruppe. „Wir freuen uns sehr, dass unser Unternehmen im Lexikon der deutschen Familienunternehmen aufgenommen worden ist“, so die Gesellschafterin und Beiratsvorsitzende Dr. Cornelia Brucklacher. „Für uns als Familienunternehmen mit über 140-jähriger Tradition, ist dies ein Zeichen der großen Wertschätzung mit Blick auf die unternehmerische Leistung. Es ist aber auch ein Zeichen der Anerkennung gegenüber unseren Mitarbeitern. Sie haben über Generationen hinweg täglich ihr Bestes für die Zufriedenheit und für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden gegeben und tragen somit wesentlich zum Ausbau unserer Position als Weltmarktführer bei.“

Die Publikation über deutsche Familienunternehmen erscheint bereits in der dritten, neu überarbeiteten Auflage. Herausgeber ist der Zeit-Verlag mit Sitz in Hamburg und Berlin. In alphabetisch sortierten, unterschiedlich langen Einträgen werden Daten und Fakten zu den Unternehmen präsentiert. „Als Technologie- und Weltmarktführer bildet die gelebte Verbindung von Tradition und Innovation die Basis für unsere Unternehmensstrategie“ erläutert Dr. Cornelia Brucklacher weiter.