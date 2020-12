Zahlreiche Preise für Lobo

Aalen. Die auch als „Oscars der Laserbranche“ bekannten ILDA-Awards sind in diesem Jahr online verliehen wurden. Wie in den Vorjahren konnte der Aalener Lichtshowspezialist Lobo unter 197 Einreichungen als mehrmaliger Preisträger hervorgehen: Vier Artistic Awards in unterschiedlichen Kategorien gingen 2020 nach Aalen. Somit erreicht Lobo dieses Jahr auch den Meilenstein von 175 ILDA-Awards insgesamt und ist klarer Spitzenreiter der Branche.

Highlight in der Kategorie „Permanent Installation“ ist der erste Preis für das ambitionierte Projekt „experimenta“, das größte „Science-Center“ Deutschlands, für dessen „Science Dome“ Lobo Laser- und Multimediatechnik beisteuerte. Speziell für diese Installation entwickelte Lobo neben einer 360-Grad-Fulldome-Laserprojektion auch noch ein Sicherheitskonzept, basierend auf LIDAR-Technologie.

In der Kategorie „Beams/Atmospherics Show with Outboard Effects“ erhielt die intensive Lasershow „The Scratch“ von Lobo den zweiten Platz. Die Laser- und Multimediashow „Titanium“ wurde in der Kategorie „Laser Show with Added Effects/Multimedia“ mit einer Drittplatzierung für ihre Feuer- und Wassereffekte honoriert. In der Kategorie „Laser Photography“ konnte sich Lobo einen zweiten Platz sichern.