Handwerk begrüßt EU-Initiative

Ulm. Die Handwerkskammer Ulm hofft darauf, dass aus der aktuellen Mitteilung der EU-Kommission zur Renovierungswelle eine breite Initiative mit Anreizen zur Gebäudesanierung wird. Wenn in den kommenden Jahren mindestens doppelt so viele Gebäude saniert würden wie bisher, könne das zu einem wirtschaftlichen Aufschwung führen.

„Green deal geht nicht ohne unser grünes Handwerk“, so Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, „Es sei denn man will nur reden und beschließen und es nicht wirklich machen.“ Die Handwerkskammer Ulm weist aber darauf hin, dass die Modernisierungen für das Handwerk und seine Kunden nicht mit überzogenen Auflagen verbunden sein dürfen – sondern mit Anreizen. Sonst mache man dem Verbraucher keine Lust auf Investitionen in Klimaschutz, weil die Bürokratie es für ihn teuer mache und dem Handwerksbetrieb auch nicht.

Die meisten Handwerksbetriebe in der Region förderten und unterstützen bereits Maßnahmen zum Klimaschutz. So zum Beispiel Wärmedämmung, Heizungserneuerung oder Erneuerung der Fenster. Dies würde im gesamten Kammergebiet zum Beispiel von 30 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierern, fast 100 Dachdeckern, 600 Maurern, 160 Klempnern, fast 1000 Installateur und Heizungsbauern und rund 70 Glasern umgesetzt.

Alleine im Ostalbkreis, so die Handwerkskammer Ulm, gebe es für potenzielle Renovierungen oder Sanierungen mehr als 147 700 Wohnungen und rund 81 000 Wohngebäude, die für das Erreichen der Klimaziele angepackt werden können.