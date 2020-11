Abtsgmünd. An der Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd haben sich deren Schulleiterin Nicole Rathgeb, Michael Weiler, Schulleiter des Kopernikus-Gymnasiums, Hubert Fuchs, Ausbildungsleiter bei Kessler & Co., und die Vertreterin von „Schulewirtschaft“ Baden-Württemberg, Andrea Eberhard, getroffen. Im Mittelpunkt der Initiative und des Treffens steht das Ziel, Schülern den Übergang in den Beruf zu erleichtern.