Allnatura expandiert weiter

Heubach. Der ökologische Online-Versandhändler Allnatura aus Heubach bietet ab sofort seine nachhaltigen Produkte auch in Frankreich, Belgien und den Niederlanden an. Das teilt das Unternehmen mit. Als Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz und mit über 35 Jahren Erfahrung im ökologischen Bereich erschließe Allnatura nun neue Märkte.

„In der heutigen Zeit ist man vielen Umweltreizen ausgesetzt, daher ist es umso wichtiger, dass man in den eigenen vier Wänden einen Rückzugsraum schafft, der möglichst schadstoffarm gestaltet ist“, heißt es von dem Internethändler: „Allnatura setzt hohe Ansprüche an Qualität, Herkunft und eine regelmäßige Schadstoffprüfung der Naturwaren. Diese Philosophie möchte Allnatura daher an so vielen Menschen wie möglich weitergeben. Nach monatelangen Arbeiten im Hintergrund und einigen gemeisterten Herausforderungen konnten im Oktober die neuen Shops in den jeweiligen Sprachen online gehen.“

Zum Start stehen den Nachbarländern ökologische Matratzen, Bettdecken und Kissen zur Verfügung. Weitere Produktsortimente sollen folgen. Wie auch in Deutschland könnten sich die Kunden auf die Produktion in Deutschland und Europa sowie auf ein 30-Tage-Rückgaberecht und eine Geld-zurück-Garantie verlassen.