Oberkochen. Der erste Band des Standardwerks zur Softwareentwicklung „Professionelles Programmieren von Anfang an - Mit FreePascal und der freien Entwicklungsumgebung Lazarus“ von Prof. Dr.-Ing. Wilfried Koch aus Oberkochen ist jetzt unter dem Titel „Professional Programming From the Beginning - With Free Pascal and the Free Development Environment Lazarus“ auch in Englischer Sprache erschienen.