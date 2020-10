Strehle feiert Dienstjubiläum

Aalen. Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiert Rainer Strehle bei der Arbeitsagentur. Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, sprach im Namen der Arbeitsverwaltung Dank und Glückwünsche aus. Der berufliche Werdegang von Rainer Strehle begann 1980 mit der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im damaligen Arbeitsamt Aalen. Nach der Wehrdienstzeit startete Strehle als Angestellter in der Arbeitsverwaltung in verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Von 1989 bis 1992 absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule für Arbeitsverwaltung in Mannheim, das ihm den Aufstieg in den gehobenen Dienst ermöglichte. Im Anschluss sammelte er als Arbeitsvermittler Berufserfahrung, bis er sich für eine Tätigkeit im Beratungsbereich entschied und eine zehnmonatige Fortbildung zum Berufsberater besuchte. Seit 1997 ist der Jubilar als Berufsberater tätig und fühlt sich mit dieser Aufgabe stark verbunden. Seit vielen Jahren fungiert er zusätzlich als stellvertretender Teamleiter und genießt bei seinen Kolleginnen und Kollegen ein hohes Ansehen. Zillert würdigte die 40-jährige Berufstätigkeit von Rainer Strehle mit einer Urkunde des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit. Dabei dankte er ihm für sein großes und ausgeprägtes Engagement.