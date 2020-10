Astorplast nimmt Labor in Betrieb

Alfdorf. Das seit einem halben Jahrhundert am Standort Pfahlbronn ansässige Unternehmen Astorplast Klebetechnik hat einen hohen sechsstelligen Betrag in ein neues Entwicklungslabor investiert. Dort werden spezifische, laut Astorplast innovative Haftklebestoffe entwickelt, mit sich das Unternehmen laut eigener Aussage für die Märkte der Zukunft gerüstet ist.

Vor allem in der Baubrauche werden Verschraubungen und Nieten zunehmend durch Klebetechnik ersetzt. So werden Fenster umklebt und ins Gemäuer eingesetzt. „Mit dem Erfolg des Haftklebens steigen auch die Anforderungen an unsere Produkte ständig“, erklärt Geschäftsführer Stefan Stampfer. Das neue Labor soll dabei helfen. Bisher versorgt sich Astorplast am Markt mit den benötigten Rohstoffe. Bei Bedarf von anderen Zusammensetzungen „wird es schon schwieriger“, so Stampfer. Das Labor sieht er als „Antwort auf die wachsenden technischen Anforderungen“. Seit Juli dieses Jahres gibt es das das 200 Quadratmeter große Labor mit „Technikum“, dem Bindeglied zwischen Labor und Produktion. Hier werden Acrylathaftklebstoffe für Klebebänder im „Technikumsmaßstab“ hergestellt; von der Polymerisation bis zur Beschichtung, die anschließend diversen Prüfungen und detaillierten Messungen unterzogen werden. Drei Mitarbeiter leiten die jeweiligen Versuchsreihen. Holz, Stein, Kunststoff werden mit verschiedenen Klebtexturen bezüglich Haltbarkeit, Viskosität und natürlich auch der Anwenderfreundlichkeit untersucht. Kleine Gewichte hängen an senkrecht angebrachten Klebestreifen und werden über 24 Auch die Haltbarkeit des jeweiligen Materials über 30 Jahren unter Realbelastung wird untersucht. „Mit dem Labor schauen wir schon in die Zukunft“, erklärt Prokurist Werner Carstens.