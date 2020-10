Welcome Center nun gestartet

Schwäbisch Gmünd. Das Welcome Center Ostwürttemberg hat seine Türen für internationale Fachkräfte und Unternehmen geöffnet und bietet ab sofort eine digitale Beratung an. Jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr können sich Interessierte kostenlos online beraten lassen. Das Angebot richtet sich an internationale Fachkräfte, ihre Familienangehörigen und Studierende, die in Ostwürttemberg leben und arbeiten wollen und Unterstützung brauchen. Unternehmer, die Fragen zur Beschäftigung und Integration internationaler Fachkräfte haben, können sich ebenfalls an das Welcome Center Ostwürttemberg wenden.

„Ich bin vor einigen Jahren selbst hier angekommen und weiß daher, wie schwierig es ist, sich zurechtzufinden und die Vielfalt an Angeboten zu überblicken“, beschreibt Evgeniya Abdieva, die Leiterin des Welcome Center Ostwürttemberg, die Mission ihrer Tätigkeit. „Ich biete ein offenes Ohr bei allen Fragen zum Ankommen und Wohlfühlen in der Region Ostwürttemberg“.

Das Welcome Center unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund beim Start in der Region und gibt einen Überblick zu allen Fragen des Ankommens und der Integration in der Arbeitswelt.

Infos unter: www.welcome-center-ostwuerttemberg.de