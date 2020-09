Barthle besucht Plasmamade

Bartholomä. Der Gmünder Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle hat die Firma Plasmamade in Bartholomä besucht. Dort werden Plasmafilter aus niederländischer Fertigung vertrieben. „Ich bin davon überzeugt, dass diese Filter in den kommenden Monaten, gerade mit Beginn der kalten Jahreszeit, einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus leisten können“, so Barthle. Die Luftreiniger der Firma Plasmamade wurden nach Angaben des Herstellers entwickelt, um die Luft von gefährlichen Aerosolgemischen, Viren, Bakterien, Pollen und Gerüchen zu reinigen.