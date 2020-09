Westhausen. Seit Anfang September hat Peschel Kran einen neuen Standort. Das Unternehmen ist vom ehemaligen Reeb-Gelände in Aalen nach Westhausen gezogen. In Westhausen habe man im Gewerbegebiet Waage an der A7 eine „sehr gute Immobilie“ gefunden, die neben Büroräumen auch über eine beheizte Halle und genügend Freiflächen verfüge. So könne Peschel weiter wachsen und seine Geschäftsfelder ausbauen.