Förderung und Industrie 4.0

Heidenheim. Am 16. September veranstaltet die IHK Ostwürttemberg in Heidenheim ihren kostenfreien Sprechtag Finanzierung. Finanzexperten der L-Bank Baden-Württemberg und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg beraten. Am selben Tag findet auch der kostenfreie Sprechtag Unternehmensberatung statt. Das ausführende RKW ist eingebunden in die Mittelstandsförderung des Landes und verschafft Betrieben Zugang zu bezuschussten Beratungen durch über 150 selbstständige Fachberater. Die IHK bittet um Anmeldung bis 9. September bei Rita Grubauer, Telefon 07321 324-182 oder grubauer@ostwuerttemberg.ihk.de oder unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennummer 135127355 oder 135127356.