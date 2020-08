Heidenheim Gemeinsam mit dem Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB) bietet die IHK Ostwürttemberg kostenlose Sprechtage für Freiberufler an. Der nächste Sprechtag findet am 7. September in der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim statt. Nähere Informationen und Anmeldung: Institut für Freie Berufe, Andrea Perl-Morea, Telefon 0911 23565-22.