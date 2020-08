Varta wächst schneller als geplant

Ellwangen

Auch dank der Übernahme des klassischen Batteriengeschäfts von Varta Consumer ist der Umsatz der Varta AG im ersten Halbjahr extrem stark gewachsen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat Varta in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres Erlöse in Höhe von rund 390 Millionen Euro erwirtschaftet, ein Plus von satten 158 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man die Umsätze von Varta Consumer heraus, lag das Wachstum noch immer bei 66 Prozent. Das ist mehr als erwartet worden war. Entsprechend ist Varta optimistisch – und hebt die Prognose für das laufende Jahr erneut an. Der Ellwanger Konzern erwartet nun einen Umsatz von 810 bis 830 Millionen Euro.

„Zu diesem erfreulichen Ergebnis des ersten Halbjahres haben alle Geschäftsbereiche beigetragen, wobei wir die höchsten Zuwachsraten weiterhin bei unseren Lithium-Ionen Zellen verzeichnen“, erklärt Vorstandschef Herbert Schein. Auch der Gewinn steigt stark an. Der bereinigte operative Gewinn verdreifachte sich beinahe auf 102,1 Millionen Euro, die bereinigte Rendite liegt dabei jenseits der 25 Prozent.

Schein ist optimistisch, dass dies noch lange nicht das Ende der Varta-Story ist. „Wir haben das hohe Umsatz und Ergebniswachstum der Vergangenheit im ersten Halbjahr weiter gesteigert und die Profitabilität nochmals verbessert“, erklärt Finanzchef Steffen Munz. „Da wir trotz der makroökonomischen Gegebenheiten weiterhin einen hohen Auftragsbestand verzeichnen, erhöhen wir die Umsatz und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020“, erklärt er das weitere Vorgehen.

„Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen Zellen auf 300 Millionen Batterien bis Ende 2021 setzen wir unseren Wachstumskurs fort“, sagt der Konzernchef. Es gebe weiter eine hohe Nachfrage nach Varta-Produkten, weil der Markt nach innovativen und leistungsstarken Batterien verlange – „gerade im Bereich der Premium Headsets“, so Schein.

Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten setzen wir unseren Wachstumskurs fort. Herbert Schein

Vorstandschef Varta AG

Einen entsprechenden Großauftrag hatte Varta erst in vor einigen Tagen verkündet. Mit dem koreanischen Konzern Samsung hatten die Ellwanger einen neuen Liefervertrag abgeschlossen – und gleichzeitig einen lange schwelenden Patentstreit beendet. Samsung soll etwa in seinen kabellosen Kopfhörern Batteriezellen von Varta-Konkurrenten verbaut haben.

In den Headsets waren wiederum Batterien gefunden worden, die aus Varta-Sicht deren Patente im Bereich der Lithium-Ionen-Zellen verletzen. Die Ellwanger waren gegen Samsung und Kunden in Deutschland und den USA vorgegangen – der Patentstreit wurde für den Aktienkurs zu einer schweren Belastung, im Januar war er auf zwischenzeitlich um rund 25 Prozent gefallen. Nun einigte man sich gütlich.

Varta bleibt in den kommenden Jahren Hauptlieferant für wiederaufladbare Batter „Wir freuen uns, dass wir die Geschäftsbeziehungen mit Samsung noch einmal intensivieren können“, sagte Herbert Schein noch in der vergangenen Woche. „Es ist sehr erfreulich, dass wir diese Lösung gefunden haben und gestärkt zusammen in die Zukunft gehen werden.“ Einigungen mit anderen Herstellern von Wearables sollen in Kürze erfolgen, laut Varta laufen hierzu bereits Gespräche.