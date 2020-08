Amazon kommt in die Region

Online-Handel In Schwäbisch Gmünd wird intensiv über eine Ansiedlung diskutiert, in Heidenheim ist der Online-Riese bereits weiter.

Heidenheim/

Schwäbisch Gmünd. Im vergangenen Jahr war die Ansiedlung von Amazon in Schwäbisch Gmünd noch gescheitert. Damals fand sich im Gemeinderat keine Mehrheit für das geplante Verteilzentrum. Im Süden der Region hatte der US-Konzern offenbar mehr Glück: Wie die Heidenheimer Zeitung am Samstag zuerst berichtete, will sich der Konzern offenbar mit einem Logistikzentrum in Heidenheim ansiedeln.

Oberbürgermeister Bernhard Ilg bestätigte, dass ein Investor ein großes Grundstück im Gewerbegebiet Rinderberg gekauft hat. Dieser Investor habe für die Nutzung dieses Grundstücks wiederum einen Vertrag mit „einem großen Versandhandel“. Und dabei handelt es sich wohl um Amazon. Die Stadt hat ein 13,4 Hektar (genau 134 033 Quadratmeter) großes Grundstück verkauft. Darauf soll, bestätigt Ilg, ein Logistikzentrum entstehen, von dem der süddeutsche Raum und das angrenzende Ausland versorgt werden sollen.

OB Ilg ist laut einer Pressemitteilung der Stadt froh, nach über drei Jahrzehnten des Planens und Verhandelns den Abschluss erreicht zu haben. Ihm gehe es um Arbeitsplätze in Heidenheim und der Logistik als einem wichtigen Cluster der Wirtschaftsregion Raum zu geben. Natürlich gehe es auch um die Finanzen der Stadt in schwierigen Zeiten. Im Haushaltsplan des Jahres 2020 sind 11,5 Millionen Grundstückserlöse eingeplant. Nur so könnten die Aufgaben dieses Jahres finanziert werden, so Ilg weiter. Der Gemeinderat hat im Mai 2018 dem Grundstücksverkauf zugestimmt. Die Baugenehmigung für das Logistikzentrum ist erteilt.

Der Investor möchte offenbar schon im August mit dem Bau der bisher größten Halle im Landkreis Heidenheim beginnen, mit einer lichten Höhe von zehn Metern, einer reinen Lagerfläche von 50 000 Quadratmetern und 110 Lkw-Laderampen. Insgesamt solle das Zentrum 300 Meter lang und 150 Meter breit werden.

Die neuen Pläne für Gmünd sehen wesentlich kleinere Dimensionen vor: Im Gespräch ist ein knapp 19 000 Quadratmeter großes Grundstück im Benzfeld, der Neubau dort solle 3550 Quadratmeter umfassen.