Nubert für Soundbar prämiert

Klangbewertung Audiosystem aus Schwäbisch Gmünd schneidet in Magazin „test“ famos ab.

Schwäbisch Gmünd. Die Soundbar „nuBox AS-225“ des Klangexperten Nubert aus Schwäbisch Gmünd ist mit dem Ergebnis „Gut“ Gesamtsiegerin des großen Vergleichstests in Ausgabe 07/20 des „test“-Magazins. Das teilt das Unternehmen mit. Die Redaktion der Zeitschrift „test“ hat in der Ausgabe Juli 2020 insgesamt 16 aktuelle Soundbars international renommierter Hersteller auf den Prüfstand gestellt.

Die „nuBox AS-225“ von Nubert habe nicht nur bei den einteiligen Geräten ohne externen Subwoofer am besten abgeschnitten, sondern mit dem Qualitätsurteil „Gut“ (Note 2,2) auch den Gesamtsieg errungen und die beste Klangbewertung im Vergleich erhalten. Das sei umso beeindruckender, als die Soundbar wesentlich günstiger sei als viele andere Kandidatinnen im Vergleich. Die nächstplatzierten einteiligen Soundbars beispielsweise kämen trotz eines Verkaufspreises von rund 600 Euro nur auf das Gesamturteil „Befriedigend“ (2,6).

Soundbars sind hochintegrierte Audiosysteme, die primär Fernsehern zu besserer Tonwiedergabe verhelfen sollen. Die „nuBox AS-225“ werte das Filmerlebnis hörbar auf, so das Gmünder Unternehmen. Der Klangriegel wird unter oder vor den Fernseher gestellt und per HDMI-Kabel oder drahtlos via Bluetooth mit dem TV-Geräte verbunden.