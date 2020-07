Heidenheim. Am 28. September startet in der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim der Zertifikatslehrgang Personalentwickler/ -in (IHK). Vom 28. September zum 1. März werden Teilnehmer aus dem Personalbereich montags von 17.30 bis 20.45 Uhr befähigt, mit neuen Herausforderungen umzugehen. Infos unter Tel. 07321 324-168 oder www.aufstieg.ihk.deSeitennr. 4117110, sowie E-Mail hoppe@ostwuerttemberg.ihk.de.