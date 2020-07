Berufsbegleitende Lehrgänge

Aalen. Am 17. November startet bei der IHK Ostwürttemberg in Aalen der Kombilehrgang Geprüfte Wirtschaftsfachwirte / Geprüfte Betriebswirte sowie der Lehrgang Geprüfte Wirtschaftsfachwirte berufsbegleitend in Teilzeit. Dienstags und donnerstags von 17.30 bis 20.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr werden in den Lehrgängen Kompetenzen in unternehmerischen Handlungsfeldern praxisorientiert vermittelt. Der Fortbildungsabschluss Wirtschaftsfachwirt bewegt sich auf Bachelor- und der Abschluss als Betriebswirt auf Masterniveau. Info unter Telefon 07321 324-153, oder www.aufstieg.ihk.deSeitennr. 4125038 und 4118132 sowie per E-Mail an blaesing@ostwuerttemberg.ihk.de,