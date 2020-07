Arbeitgeber fürchten um Ausbildung

Aalen. Die Metallarbeitgeber in der Region Ostwürttemberg warnen vor negativen Auswirkungen des Corona-bedingten Konjunktureinbruchs auf den Ausbildungsmarkt. „Unter dem Druck der Wirtschaftskrise plant derzeit ein Drittel unserer Mitgliedsunternehmen im bevorstehenden sowie im darauffolgenden Ausbildungsjahr, seine Ausbildungskapazitäten zu verringern“, sagte der Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ostwürttemberg des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Markus Kilian: „Deshalb muss die Landespolitik jetzt rasch tätig werden und die Lücke im Ausbildungs-Förderprogramm des Bundes mit einem eigenen Programm schließen.“

Die jüngst verabschiedeten Bundeshilfen für Betriebe, die in der Coronakrise ausbilden, beschränkten sich nur auf Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten, so Kilian: „Bei unseren Mitgliedsunternehmen entfallen aber über 80 Prozent der Ausbildungsplätze auf Betriebe mit mehr Beschäftigten. An ihnen geht das Förderprogramm also komplett vorbei. Deshalb brauchen wir dringend ein ergänzendes Programm des Landes für Betriebe ab 250 Beschäftigten.“ Es sei nichts gewonnen, wenn mit viel Aufwand fünf Ausbildungsplätze in einem kleineren Unternehmen gerettet würden, gleichzeitig aber ein massiv von der Krise betroffenes größeres Unternehmen 20 Plätze streichen müsste, sagte er.