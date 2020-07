Stimmung der Firmen ist miserabel

IHK-Konjunkturumfrage Die Corona-Lockerungen lassen die Entscheider in einigen Branchen Ostwürttembergs wieder zuversichtlicher nach vorne blicken – aber nicht in allen.

Heidenheim

Der IHK-Geschäftsklimaindex ist von 109,3 zu Jahresbeginn auf aktuell 89,5 Punkte gerutscht. So schlecht war der Wert, den die IHK Ostwürttemberg veröffentlicht, zuletzt im Herbst 2009 (90,4) nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Besonders der Geschäftslageindikator rutscht dramatisch in den Keller: Aktuell liegt er bei nur noch -21,7. So niedrig war dieser Wert zuletzt im Herbst 2009 mit -22,2 Punkten.

Mit 44 Prozent bewertet fast die Hälfte der Befragten ihre Lage mit „schlecht“, 35 Prozentpunkte mehr als noch zu Jahresbeginn. Immerhin bewerten 22 Prozent der Befragten ihre Lage mit „gut“. Das sind allerdings 16 Prozentpunkte weniger als zu Jahresbeginn. Die Geschäftserwartungen sind zwiegespalten: 32 Prozent der Unternehmen gehen von besseren Geschäften in den nächsten zwölf Monaten aus. 38 Prozent der Unternehmen rechnen mit gleichen Geschäften und 30 Prozent stellen sich auf eine weitere Verschlechterung ein. Die Lage in Ostwürttemberg ist nahezu identisch zu der Situation im Land. Nur die Geschäftserwartungen fallen in der Region etwas positiver aus.

Auffällig ist, dass die Erwartungen in Ostwürttemberg besser ausfallen als noch zu Jahresbeginn. Dies sei jedoch darauf zurückzuführen, dass der Tiefpunkt der Krise bereits vor dem Umfragezeitpunkt erreicht war, so die IHK.

„Obwohl die Erwartungen der Unternehmen verhältnismäßig positiv ausfallen, ist von einer schnellen Erholung nicht auszugehen. Die Regenerationsphase wird kräftezehrend sein und einen langen Atem erfordern. Damit müssen wir rechnen“, so Katrin Mager, Referentin Standort bei der IHK Ostwürttemberg. Die Export- und Umsatzerwartungen fallen im Vergleich zum Jahresbeginn schlechter aus, deutlich mehr Unternehmen erwarten fallende Umsätze.

Bezogen auf den Ostalbkreis sieht die Lage trüb aus: Die Hälfte der Unternehmen bewertet ihre aktuelle Lage mit „schlecht“, das sind 38 Prozentpunkte mehr als zu Jahresbeginn. Nur 20 Prozent sprechen von einer guten Lage. Der IHK-Klimaindikator liegt bei 84,8 (Jahresbeginn: 95,6).

Aber auch hier fallen die Erwartungen besser aus als zu Jahresbeginn, was auf eine Erholung hoffen lasse, so die IHK. 56 Prozent der Händler sprechen von einer schlechten Ertragslage, die Tendenz der eingehenden Bestellungen aber ist bei 39 Prozent steigend. In der Industrie wird die Geschäftslage negativer bewertet, so urteilen 62 Prozent mit „schlecht“. Die Kapazitäten sind zu 62 Prozent ausgelastet, zu Jahresbeginn waren es immerhin noch 78 Prozent.

Wie die Unternehmen reagieren

Der Großteil der Unternehmen reagiert mit Kurzarbeit auf die Krise (52 Prozent). Viele begegnen ihr aber auch mit verstärkter Digitalisierung (48 Prozent) und der Neugestaltung von Arbeitszeitmodellen/-organisation (44 Prozent). Rationalisierung (32 Prozent) und eine stärkere regionale Verankerung (13 Prozent) spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die meisten Unternehmen leiden unter rückläufigen Auftragseingängen oder der Stornierung von Aufträgen. Viele sehen sich zudem mit Liquiditätsengpässen und sinkenden Kundenzahlen konfrontiert.

In Ostwürttemberg ist die Lage der Industrie mehrheitlich schlecht. Mit 56 Prozent spricht über die Hälfte der Unternehmen von einer aktuell schlechten Geschäftslage. Nur noch 20 Prozent bezeichnen ihre Lage als „gut“. Auftragseingänge erwarten. Der Handel bewertet die aktuelle Lage mit 49 Prozent ebenso fast zur Hälfte mit „schlecht. Zudem haben die Händler mit einer zunehmend schlechten Ertragslage zu kämpfen. 58 Prozent bewerten das aktuelle Kundenkaufverhalten als zurückhaltend. Auch das Baugewerbe hat die Krise zu spüren bekommen, was die Geschäftserwartungen sichtlich trübt. 58 Prozent der Bauunternehmen gehen von einer Verschlechterung ihrer Geschäfte aus.