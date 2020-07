I Live bietet E-Scooter und E-Fahrräder an

Aalen. Der Projektentwickler und Betreiber I Live Group GmbH, Anbieter von LifestyleMikro-Wohnen, startet an vier seiner Standorte ein Pilotprojekt mit dem stationsbasierten Sharing Anbieter evhcle. Los ging der Pilot nun mit der Installation der Ladestationen für zwei elektrische Kickscooter am I Live Tower in Aalen – es folgen das Urban Living in Nürnberg, das Main Atrium auf der Hafeninsel in Offenbach und das Urban Living in Berlin mit ebenfalls je zwei der E-Kickscootern. In Kürze wird das Angebot dann an allen vier Standorten um Elektrofahrräder ergänzt.

„Wir wollen das Leben unserer Bewohner und auch das unserer Mitarbeiter so leicht machen, wie es sich jeden Tag anfühlen sollte. Aus diesem Grund entwickeln wir unser Konzept stetig weiter und freuen uns daher umso mehr, mit evhcle nun erstmals eine elektrische Mobilitätslösung für unsere Bewohner und Mitarbeiter anstreben zu können, die nicht nur super viel Spaß bringt, praktisch und einfach ist sondern gleichzeitig auch noch unserer Umwelt zur Gute kommt - ich bin mir sicher, der Pilot wird super ankommen und einen weiteren großartigen Schritt in unserer Mission darstellen“, so Amos Engelhardt, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der I Live Group. evhcle übernimmt den Betrieb der Station sowie Wartung und Verwaltung der Fahrzeuge.