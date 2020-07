Neue Führung bei Schleich in Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Der Spielwarenhersteller Schleich hat Anfang Mai Alison Jones (48) zur Chief Operating Officer (COO), zuständig für das operative GEschäft, berufen. Zum 1. Juni übernimmt zudem Daniel Rupp (41) die Position des Chief Financial Officer (Finanzchef, CFO). Sascha Krines (47), bislang COO und Finanzchef, wird die erfahrenen Manager einarbeiten, bevor er Schleich verlässt.

Die gebürtige Kanadierin Jones hat nach dem Studium des International Business Strategy and Operations an der University of Calgary in sieben Ländern in Amerika, Europa und Asien gearbeitet und bringt nun ihre internationale Erfahrung in die Schleich GmbH ein. sie war zuvor bei GE Healthcare und Philips tätig.

Internationale Finanzexpertise Daniel Rupp bringt eine umfassende Expertise im Finanzmanagement mit. Er blickt auf eine langjährige Fach- und Führungsverantwortung in internationalen Unternehmen zurück, zuletzt als CFO bei Dept Agency, einer digitalen Full-Service-Agentur in Amsterdam. Rupp hat an der Business University of London studiert und startete seine Karriere bei der Deutschen Bank. Anschließend war er als Investment Manager, Analyst und Finance Director in der Sportartikelindustrie bei Reebok und Adidas tätig, unter anderem mehrere Jahre in Lateinamerika.