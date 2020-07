Technisches Büro im SHW-Gebäude

Expansion Consinion GmbH vermittelt in Königsbronn künftig Ingenieure in Führungspositionen.

Königsbronn. Die auf Engineering-Beratung und die Vermittlung und Weiterbildung von Ingenieuren und Technikern spezialisierte Consinion GmbH eröffnet in den ehemaligen Räumlichkeiten der Schwäbischen Hüttenwerke in Königsbronn ein Technisches Büro. Hier soll unter anderem das Angebot für begleitendes Projektmanagement sowie technische Dokumentation und Beratung bis zur Sicherstellung der CE-Konformität von Maschinen ausgebaut werden. „Der Bedarf an Ingenieurleistungen ist seit Jahresbeginn und auch während in der Corona-Krise weiter gestiegen“, erklärt Geschäftsführer Joachim Lang. Daher habe man sich im Frühjahr auf die Suche nach einem weiteren Standort gemacht.

Vergangenes Jahr hatte consinion zwei Technische Büros in Aalen und in Giengen an der Brenz in Betrieb genommen. Der Platz in Giengen reicht nun nicht mehr aus, die Aufgaben von dort werden im neuen Technischen Büro in Königsbronn fortgesetzt und erweitert. Das Büro umfasst 250 Quadratmeter und liegt in den Räumen der ehemaligen SHW. „Wir freuen uns diesen traditionsreichen Standort mit Hightech und Ingenieur-Beratung wiederzubeleben“, betont Lang. Die Consinion GmbH vermittelt seit 2001 Fachkräfte, die in Firmen aus technischen Branchen führende Aufgaben übernehmen.