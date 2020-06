Ellwangen. Markennamen wollte er zwar keine nennen. „Aber ich gehe jede Wette ein, jeder von Ihnen hat ein Gerät in der Tasche, in dem Varta-Batterien stecken“, sagte Varta-Chef Herbert Schein den Zuhörern. Damit dürfte er wahrscheinlich recht haben, denn die winzigen Zellen aus Ellwangen haben besonders in den kleinen Elektrogeräten, die am Körper getragen werden, eine Siegeszug sondergleichen hingelegt und nebenbei für den Höhenflug der Varta-Aktie gesorgt. ham