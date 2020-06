Handschlag, nein danke

Ellwangen Ganz offensiv streckte Bayerns Wirtschafts-Staatssekretär Roland Weigert seine Hand aus, um den seinem Dienstwagen entstiegenen Bundesminister Peter Altmaier zu begrüßen. Der wehrte mit Verweis auf Corona-Abstandsregeln ab. Freie-Wähler-Politiker Weigert war in Vertretung seines Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger gekommen, der in München an einer Kabinettssitzung teilnehmen musste. „Dass die Südschiene funktioniert, sieht man hier“, sagte Weigert mit Blick auf die gelungene Zusammenarbeit zwischen Bayern und Baden-Württemberg.