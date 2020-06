Vortrag für Existenzgründer

Aalen. Die Selbstständigkeit im Nebenerwerb sollte gut geplant sein. Auch in Zeiten der Coronakrise möchte die IHK Ostwürttemberg alle Gründungsinteressierten informieren und bietet dazu kostenlose Online-Vorträge für die Selbstständigkeit im Nebenerwerb an. Der nächste Online-Vortrag findet am 15. Juli um 15 Uhr statt und dauert circa 90 Minuten. Weitere Informationen und Anmeldung bei der IHK Ostwürttemberg: Rita Grubauer, Tel. 07321 324-182, grubauer@ostwuerttemberg.ihk.de oder online unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennummer 135136818.