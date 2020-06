Frühwald steigt bei Apex auf

Westhausen. Die Apex Tool Group (ATG), eigenen Angaben zufolge einer weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Hand- und Elektrowerkzeugen, Werkzeugaufbewahrungssystemen, Bohrfuttern, Ketten- und elektrischen Lötprodukten für industrielle, gewerbliche und anspruchsvolle Heimwerkeranwendungen, hat Bernd J. Frühwald zum Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Global Power Tools des Unternehmens ernannt, zu dem unter anderem die Marken Cleco, Weller und APEX gehören. Frühwald wurde im Juli 2014 Geschäftsführer von Weller Tools. Zuletzt war er für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika sowie Australien und Neuseeland verantwortlich. „Bernd Frühwald hat in verschiedenen Funktionen bei ATG bewiesen, dass er Marktanteile vergrößern, erfolgreiche Geschäftsprozesse etablieren und die Effizienzsteigerungen in unserem europäischen Geschäft vorantreiben kann“, erklärte CEO Jim Roberts. „Wir freuen uns, dass er den für uns strategisch wichtigen Geschäftsbereichs Power Tools führt.“ Vor seinem Wechsel zu ATG war er in leitenden Positionen bei der Bühler Motor GmbH tätig, einem weltweit tätigen Unternehmen in Privatbesitz, das Motion-Control-Motoren, Aktuatoren und mechatronische Antriebslösungen herstellt.