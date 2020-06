Textilien innen wie außen

Gerstetten-Heldenfingen

Dass Textilien weit mehr sind als Grundstoff für Kleidungsstücke, beweist Zwisstex. Die Textilien, die in Gerstetten-Heldenfingen und an den weiteren Standorten des Unternehmens entwickelt, gefertigt, veredelt und kaschiert werden, sind wahre Hightech-Produkte. Zum Einsatz kommen sie unter anderem in der Automobilausstattung, als Baustoffe - aber auch in ganz neuen, wegweisenden Bereichen wie der Gewinnung und Filtration von Trinkwasser.

Am Hauptsitz in Heldenfingen hat das Unternehmen nun ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude errichtet, welches schon von außen betrachtet ein Zeichen setzt. Die Fassade des rund neun Meter hohen, zweistöckigen Gebäudes ist aus Hightech-Textilien gestaltet, genauer gesagt aus einem Glasgewebe mit Polytetrafluorethylen (PTFE). Entworfen wurde sie vom Architekten Prof. Dr. Werner Sobek, der unter anderem das Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart leitet. Prof. Dr. Werner Sobek verantwortete auch die Textilfassade für den Aufzug-Testturm von Thyssenkrupp in Rottweil.

Textilien als langlebiger, intelligenter und leichter Baustoff, der beim Bauen auch Stahl ersetzen kann: „Das ist ein Thema für die kommenden fünf bis zehn Jahre“, sagt Marc Lorch, Vorstandsvorsitzender der Zwisstex-Muttergesellschaft Dr. Zwissler Holding AG, voraus.

Schon seit vergangenem Herbst laufen im Inneren der Halle die Maschinen. Auf riesigen Walzen werden dort Textilfasern - das Unternehmen verarbeitet Polyester, aber auch Naturfasern und sogenannte Hightech-Fasern - geschärt: Das heißt, sie werden zu Tausenden parallel auf dem sogenannten Kettbaum angeordnet, um für den nächsten Arbeitsschritt, das Wirken, bereit zu sein. Im Ergebnis entsteht ein Textilgewirke, eine textile Fläche mit bis zu fünf Metern Breite. Nachdem diese Textilien von spezialisierten Firmen ausgerüstet – beispielsweise gewaschen, thermisch und chemisch behandelt oder beschichtet – worden sind, werden daraus im benachbarten Zwisstex-Werk Verbundstoffe gefertigt: Die Maschinen verkleben - in der Fachsprache kaschieren - sie mit Schaum, Leder, Alcantara, Vlies, Folie, Metall oder Funktionsmaterialien wie GoreTex - immer passend zur jeweiligen Nutzung. Kommen die Verbundstoffe als Dachhimmel, am Armaturenbrett oder im Sitz von Autos zum Einsatz? Sind sie für medizinische Anwendungen wie antibakterielle Abdecktücher, OP-Bekleidung gedacht? Oder werden daraus schusssichere Westen hergestellt, die gleichzeitig atmungsaktiv sind?

Autoindustrie als Kunde

Der Neubau bietet uns den Raum für weiteres Wachstum. Marc Lorch

Vorstandschef

Die Spezialisten produzieren auch sogenanntes Abstandsgewirke: Zwei textile Flächen sind durch Abstandsfäden zu einem dreidimensionalen textilen Körper mit einer Dicke von bis zu zwölf Millimeter verbunden.

Zwei Drittel der Kunden von Zwisstex sind Unternehmen der Automobilindustrie: Die Volkswagen-Gruppe gehört dazu ebenso wie BMW und Mercedes-Benz. Personenwagen, aber auch Lastwagen und Caravan-Mobile werden mit Zwisstex-Verbundstoffen ausgestattet. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn besondere Funktionen gefragt sind. Aber auch die Hersteller von Sport- und Outdoorbekleidung sowie Militär- und Arbeitssicherheitsausrüstung lassen sich beliefern. In Hochhausfassaden dienen Textilien dazu, Regenwasser aufzunehmen und gleich vor Ort als Trinkwasser aufzubereiten. Stauseen werden abgedeckt mit Abstandsgewirke, das mit Solarzellen kaschiert ist: Diese Technologie schützt das Wasser nicht nur vor dem Verdunsten, sondern produziert obendrein nachhaltig Energie.

Das Unternehmen in Gerstetten entstand 1872 als mechanische Weberei, die zuerst Hängematten für die Schifffahrt, später dann Bettwäsche, Besatzstoffe, Tischwäsche und Matratzenschonbezüge herstellte. 1965 von Dr. Ulrich Zwissler übernommen, erfolgte schließlich die Spezialisierung auf Verbundstoffe und technische Textilien. Marc W. Lorch wurde 2015 als CEO in den Vorstand der Dr. Zwissler Holding AG berufen.

Zwisstex gehört wie die Schwestergesellschaft zwissSUN zur Dr. Zwissler Holding AG. Alle drei Gesellschaften haben ihren Hauptsitz in Heldenfingen. Insgesamt sind 650 Mitarbeiter an 15 Standorten in sechs Ländern auf drei Kontinenten in der Konzerngruppe beschäftigt. Dabei betreibt Zwisstex ein weiteres Werk im mittelfränkischen Wörnitz, zudem unterhält das Unternehmen Standorte in Frankreich, Italien, Mexiko, den USA und China.

Das Gebäude erstreckt sich über 11 000 Quadratmeter. „Der Neubau bietet uns den Raum für weiteres Wachstum“, sagt Lorch. Hier ist Platz für Spezialabteilungen, in denen beispielsweise Naturfasern, die Staub und Faserflug verursachen, bearbeitet werden können. Und es ist genügend Raum, um die Produktion um weitere 30 Prozent auszuweiten. Natürlich kommen Textilien auch in den Büro- und Verwaltungsräumen zum Einsatz – etwa als Wandverkleidung oder bei den Beleuchtungselementen.