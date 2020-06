Heubach. Das Baumwollkissen „Cotona-Medicott“ des ökologischen Online-Fachhändlers Allnatura aus Heubach ist in der Zeitschrift Öko-Test in der Mai-Ausgabe 2020 getestet und mit dem Gesamturteil „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Das Kissen habe in allen getesteten Bereichen ein „sehr gut“ erhalten, es wurden keine Mängel festgestellt, so die Firma. Das Produkt erziele auch im Online-Shop 4,4 von 5 möglichen Sternen.