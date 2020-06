Palm feiert Richtfest für die neue Papiermaschinenhalle

Aalen-Neukochen

Firmenchef Dr. Wolfgang Palm war die Freude regelrecht anzumerken, als der neue Hallenkran eine riesige Richtfestkrone an Stahlseilen nach oben zog: „Es ist hier eine Glanzleistung erbracht worden, die ich so noch nicht gesehen habe.“ Zwar fand das Richtfest wegen der strengen Hygieneverordnungen nur im kleinen Rahmen statt. Dennoch galt es, den Rohbau der 230 Meter langen und 28 Meter hohen Halle gebührend zu feiern. Dort werden in den kommenden Wochen die ersten Teile der neuen Papiermaschine aufgebaut – Herzstück der Megainvestition der Papierfabrik Palm über 500 Millionen Euro.

Die Bauarbeiter verlegen nun die Fundamentschienen, auf denen sich später die Walzen der Papiermaschine bewegen. Ab 15. Juni kommen die Maschinenteile an. „Die ersten davon sind schon unterwegs“, sagte Palm: Sie stammen unter anderem aus Finnland, Indien und China. Weil es auf dem Papierfabrikgelände kaum Platz gibt, Baumaterial zu lagern, kommen die Teile in den leer stehenden Hallen der ehemaligen SHW CT in Wasseralfingen an, lagern dort und werden „just in time“ nach Neukochen auf die Baustelle geliefert.

Die Corona-Krise hätte den Bau auch ordentlich verzögern können – Bauunternehmer Dieter Glass machte keinen Hehl daraus: „Von heute auf morgen waren 70 Facharbeiter weg“, zum Beispiel ausländische Fachkräfte. „Also haben die Poliere selbst angepackt, betoniert und geschalt“, erzählt er. Der Rückstand sei komplett aufgeholt.

Aalen ist eine herausragende, industriefreundliche Stadt. Dr. Wolfgang Palm

Firmenchef

„Hier hören Sie den Sound der Ostalb“, freute sich Aalens OB Thilo Rentschler über den Baulärm im Hintergrund. Er lobte zuvörderst das große Engagement Wolfgang Palms, der die Bürgerschaft frühzeitig beteiligt und „mit Herzblut mitgenommen“ habe, um sie von dieser Zukunftsinvestition zu überzeugen. „Diese Baustelle kommt genau zur richtigen Zeit und setzt ein Signal für die Zukunft“, betonte Landrat Klaus Pavel: „Die ganze Ostalb sagt danke.“

Palm, welcher der Stadt Aalen besonders für ihre industriefreundliche Politik dankte, skizzierte die weiteren Schritte. Im März 2021 soll die Papiermaschine in Betrieb gehen. Die neue Kläranlage ist bereits seit einigen Wochen in Betrieb – die alte Anlage wird derzeit abgerissen. Bis Sommer 2022 soll der gigantische Invest dann mit dem neuen Rohstofflager abgeschlossen sein.