Buskorso durch Stuttgart: „Wir wollen wieder rollen“

Mit einem Aktionstag haben die privaten Busunternehmen am Mittwoch bundesweit auf ihre prekäre Lage in der Coronakrise aufmerksam gemacht. Auch nach Stuttgart rollten mehr als 100 Busse aus dem ganzen Land in einem großen Korso. Flankierend fanden zwei Kundgebungen auf dem Karlsplatz statt.

„Zum einen ist es ein Dankeschön an die große finanzielle Unterstützung vom Land Baden-Württemberg“, betont der Neulermer Unternehmer Hariolf Weis, der mit zwei Bussen von „Weis Reisen“ nach Stuttgart fuhr. Bislang hat Baden-Württemberg als erstes und einziges Bundesland eine Corona-Soforthilfe von 200 Millionen Euro für den ÖPNV und speziell 40 Millionen Euro ausschließlich für die Bustouristik bereitgestellt. „Zum anderen“, so Weis, „möchten wir aber auch darauf hinweisen, dass wir einen Fahrplan im Reiseverkehr dringend benötigen.“ Er fügt hinzu: „Wir wollen wieder rollen, das Busreiseverbot sollte so schnell wie möglich – mit angemessenen Vorschriften – aufgehoben werden.“ Für Weis war es „schön, mal wieder mit einem Reisebus unterwegs zu sein, nur die Reisegäste fehlen“. Auch die Busse von Omnibus Grötzinger, OK Go, Köppel Busreisen, Omnibus Rupp, Kolb Reisen und OVA nahmen an der Aktion teil.